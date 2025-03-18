Yüreğir Belediyesi, Emekli Çalışanlarına 82 Milyon TL Ödeme Yaptı

(ADANA)- Yüreğir Belediyesi, son 1 yıl içinde emekli olan ve iş akitleri sona eren çalışanların 82 milyon 88 bin 307 TL tutarındaki emekli ikramiyesi ve tazminat alacaklarını ödedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, emekli olan ve iş akitleri sonlanan çalışanlarının 82 milyon 88 bin 307 TL tutarındaki emekli ikramiyesi ve tazminatlarını ödediklerini duyurdu. Demirçalı, "Göreve geldiğimizde ekonomik olarak adeta batık bir belediye vardı. Yaptığımız tasarruflar ve gereksiz harcamaları keserek yaklaşık 400 milyon TL borç ödedik. Bu süreçte, birikmiş emekli ikramiyeleri ve tazminat alacakları olan işçilerimizi öncelik olarak gördük. Çünkü emekçinin hakkı zamanla ödenemez, bir an önce ödenmesi gerekir. Bu nedenle, 82 milyon 88 bin 307 TL tutarındaki alacaklarını hesaplarına yatırdık" dedi.

"Tüm çalışmamız Yüreğir halkının mutluluğu içindir"

Yüreğir'in daha güçlü bir belediye haline geldiğini vurgulayan Başkan Demirçalı, ilçenin ilerleyen yıllarda parlak bir geleceğe sahip olacağına inandığını belirtti. Demirçalı, "Bizim memleketimiz ve sevdamız Yüreğir. Bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük. Bugün sokaklarında gezdiğimiz, parklarında oturduğumuz ilçemize hizmet etmek bizim için ayrı bir mutluluk. Bu zorlu yolda en büyük destekçimiz kuşkusuz Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dır. Kendisinin de Yüreğirli olması avantajıyla, uzun yıllar ihmal edilen ilçemizin tüm sorunlarının üstesinden geleceğiz. Artık Yüreğir, göç veren değil göç alan bir ilçe haline geliyor. Bizim tüm çalışmamız, Yüreğir halkının mutluluğu içindir" diye konuştu.