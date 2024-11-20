Yüreğir Belediyesi, Engelli Vatandaşa Akülü Sandalye Hediye Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüreğir Belediyesi, Engelli Vatandaşa Akülü Sandalye Hediye Etti

Geniş Video İzle

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, engelli vatandaş Keziban Sarıdoğan'a akülü tekerlekli sandalye teslim etti. Sarıdoğan, desteği için başkana teşekkür etti ve artık sosyal hayata daha kolay katılabileceğini dile getirdi.

20.11.2024 12:17  Güncelleme: 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını bildiren vatandaş Keziban Sarıdoğan'ın talebini yerine getirdi.

Engelli vatandaşların sosyal hayata daha kolay karışmasını sağlamak amacıyla desteklerini sürdüren Yüreğir Belediyesi, Keziban Sarıdoğan'ın talebi üzerine kendisine akülü sandalyesini teslim etti.

Akülü sandalye teslimi sonrasında konuşan Başkan Demirçalı, "Kışla Mahalle'miz sakinlerinden Keziban ablamızın akülü tekerlekli sandalyesini teslim ettik. Artık dışarı çıkacak, istediği gibi zaman geçirecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yüzündeki mutluluğu görmek her şeye değer. Kazasız iyi günlerde kullanması diliyorum" dedi.

Başkan Demirçalı'ya teşekkür eden Keziban Sarıdoğan da "Belediye Başkanı'mız Ali Demirçalı evimize gelerek bizi onurlandırdı. Ailemin yardımı olmadan yürümekte zorlanıyordum. Bundan sonra kendi işimi kendim görebileceğim için çok mutluyum. Desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden" diye konuştu.

Yüreğir Belediyesi, Engelli Vatandaşa Akülü Sandalye Hediye Etti
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ali Demirçalı, Engelliler, Yüreğir, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi, Engelli Vatandaşa Akülü Sandalye Hediye Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:14 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
11:16 Kredi kartlarına komisyon oyunu Paranızı geri alabilirsiniz Kredi kartlarına komisyon oyunu! Paranızı geri alabilirsiniz
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
16:26 Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı
16:14 İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik
16:11 Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:54 Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı
15:47 Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti
15:42 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor Peşinat oranı çok düşük 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor! Peşinat oranı çok düşük
15:41 Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 12:52:00. #1.11#
SON DAKİKA: Yüreğir Belediyesi, Engelli Vatandaşa Akülü Sandalye Hediye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.