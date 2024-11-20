Yüreğir Belediyesi, Engelli Vatandaşa Akülü Sandalye Hediye Etti

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İktidara gelirse o teğmenler için bir vaadi var

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını bildiren vatandaş Keziban Sarıdoğan'ın talebini yerine getirdi.

Engelli vatandaşların sosyal hayata daha kolay karışmasını sağlamak amacıyla desteklerini sürdüren Yüreğir Belediyesi, Keziban Sarıdoğan'ın talebi üzerine kendisine akülü sandalyesini teslim etti.

Akülü sandalye teslimi sonrasında konuşan Başkan Demirçalı, "Kışla Mahalle'miz sakinlerinden Keziban ablamızın akülü tekerlekli sandalyesini teslim ettik. Artık dışarı çıkacak, istediği gibi zaman geçirecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yüzündeki mutluluğu görmek her şeye değer. Kazasız iyi günlerde kullanması diliyorum" dedi.

Başkan Demirçalı'ya teşekkür eden Keziban Sarıdoğan da "Belediye Başkanı'mız Ali Demirçalı evimize gelerek bizi onurlandırdı. Ailemin yardımı olmadan yürümekte zorlanıyordum. Bundan sonra kendi işimi kendim görebileceğim için çok mutluyum. Desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden" diye konuştu.