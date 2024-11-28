Yüreğir Belediyesi'nden Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Hafta Sonu Hizmeti

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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi 2024 yılı ikinci taksit ödemeleri için belediye başkanlık binasındaki veznelerin hafta sonu da açık olacağını duyurdu.

Yüreğir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi 2024 yılı

ikinci taksitlerini belediye binasındaki Gelir Müdürlüğü veznelerinden 30 Kasım ve 1 Aralık 2024 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde ödeyebilecek. Belediye binasındaki vezneler cumartesi ve pazar günleri mesai saatlerinde de açık olacak.

Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için vergi borçlarını, 2 Aralık 2024 Pazartesi günü mesai saati bitiminden önce ödemeleri gerekecek. Ödemeler, 'www.yuregir.bel.tr' adresi üzerinden de yapabilecek.