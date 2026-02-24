Yüreğir Belediyesi'nden Serinevler'de İftar Programı

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, ilçe sakinlerini Serinevler Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlediği iftar programında buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı.
Serinevler Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen iftar programına Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın yanı sıra CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı ve Seyhan İlçe Başkanı Berfu Salıcı Yakıt katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan programda ilahiler seslendirildi, semazen gösterisi büyük beğeni topladı. Vatandaşlar aynı sofrada oruç açmanın huzurunu yaşarken, ramazanın dayanışma ve paylaşma ruhu ön plana çıktı.
İftar öncesi konuşan Demirçalı, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, "Bu mübarek ayda hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüreğir'de dayanışmayı büyütmeye, sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Program, duaların ardından vatandaşların sohbetiyle sona erdi.
