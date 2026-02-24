Yüreğir Belediyesi'nden Serinevler'de İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüreğir Belediyesi'nden Serinevler'de İftar Programı

24.02.2026 10:47  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Belediyesi, ilçe sakinlerini Serinevler Kapalı Semt Pazarı’nda düzenlediği iftar programında buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı.

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, ilçe sakinlerini Serinevler Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlediği iftar programında buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı.

Serinevler Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen iftar programına Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın yanı sıra CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı ve Seyhan İlçe Başkanı Berfu Salıcı Yakıt katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan programda ilahiler seslendirildi, semazen gösterisi büyük beğeni topladı. Vatandaşlar aynı sofrada oruç açmanın huzurunu yaşarken, ramazanın dayanışma ve paylaşma ruhu ön plana çıktı.

İftar öncesi konuşan Demirçalı, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, "Bu mübarek ayda hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüreğir'de dayanışmayı büyütmeye, sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Program, duaların ardından vatandaşların sohbetiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi'nden Serinevler'de İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:19:47. #7.12#
SON DAKİKA: Yüreğir Belediyesi'nden Serinevler'de İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.