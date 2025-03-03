Yüreğir Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Destek Hizmeti - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Destek Hizmeti

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, vatandaşlara yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunarak, kadınların ve yetişkin bireylerin karşılaştıkları zorluklara çözüm bulmayı hedeflediklerini açıkladı.

03.03.2025 11:22  Güncelleme: 12:39
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(ADANA) - Vatandaşlara verilen psikolojik destek hizmetiyle ilgili konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı "Alanında uzman psikologlardan oluşan ekibimiz, Yüreğirlilere destek olmak ve zor koşullarla baş etmelerine yardımcı olmak için çalışıyor" dedi.

Yüreğir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, verdiği ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Desteği ile kadınların ve yetişkin bireylerin hayatlarında karşılaştıkları zorluklara birlikte çözüm bulmayı hedefliyor. Özellikle kadınlara yönelik bireysel danışmanlık hizmetleri sunarak, onların güçlenmelerine, hayatlarını değer odaklı bir şekilde yaşamalarına ve ruhsal iyilik hallerini arttırmaya destek oluyor.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yüreğirlilerin mutluluğu ve huzuru için her alanda yanlarında olduklarını hatırlatarak, "Maalesef yaşam koşulları giderek zorlaşıyor. Aile içi iletişim, zorlaşan yaşam koşulları nedeniyle giderek bozuluyor. Alanında uzman psikologlardan oluşan ekibimiz, böyle bir ortamda Yüreğirlilere destek olmak ve zor koşullarla baş etmelerine yardımcı olmak için çalışıyor" diye konuştu.

Psikolojik destek almak isteyen vatandaşlar, Belediye'nin '444 80 44'numaralı çağrı merkezini arayarak randevu oluşturabiliyorlar.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Destek Hizmeti - Son Dakika

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