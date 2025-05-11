Yüreğir Belediyesi'nden Ulaşım Atağı: 31 Bin 500 Ton Asfalt Döküldü

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek için asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Görev süremizin başından itibaren şu ana kadar 31 bin 500 ton asfalt döktük. 69 mahalle, 947 sokakta çalışmaları tamamladık" dedi.

Yüreğir Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yol kalitesini artırmak, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için asfalt çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak PTT Evleri, Bahçelievler ve Güzelevler mahallelerinde asfalt kaplama çalışması yaptı.

Başkan Demirçalı, ulaşım altyapısına önem verdiklerini ve havanın ısınmasıyla yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini belirterek, "İlçemizin her köşesinde, vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi adına asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her gün dokuz farklı noktada çalışma yapıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak, trafiği daha akıcı hale getirmek ve yollarımızı daha güvenli bir duruma getirmektir" ifadelerini kullandı.

Demirçalı, çalışmaların asfalt dökümünden ibaret olmadığını, kaldırım ve bakım onarım çalışmaları yaptıklarını da aktararak, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, asfalt çalışmalarını yürütürken, aynı zamanda bozulan kaldırım ve yol kenarlarını da düzenliyor. Görev süremizin başından itibaren şu ana kadar 31 bin 500 ton asfalt döktük. 69 mahalle 947 sokakta çalışmaları tamamladık. Yüreğir'de asfaltsız yol kalmayacak" diye konuştu.