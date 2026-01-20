Yüreğir Belediyesi Özgür Mahallesi'ne Yapılan Parkı Törenle Açtı

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi tarafından Özgür Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni park, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Yüreğir'e 8 yeni park kazandırdık, 206 parkımızın bakım ve onarım çalışmasını yaparak yeniledik. Halkımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği alanları artırmayı sürdüreceğiz" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın Özgür Mahallesi'ne kazandırdığı yeni park düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu.

Açılış törenine, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, Sarıçam İlçe Başkanı Sercan Polat, Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, parti örgütü, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Özgür Mahallesi Yeni Parkı'nın 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulduğunu belirterek, parkta yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, fitness ve spor alanları ile yürüyüş yollarının yer aldığını ifade etti.

Demirçalı, "Yeni parkımız mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun. Söz verdiğimiz gibi Yüreğir'i parklarla donatmaya devam ediyoruz. 2 yıla yaklaşan görev süremiz içerisinde ilçemize 8 yeni park kazandırdık, 206 parkımızın da bakım ve onarım çalışmasını yaparak yeniledik. Halkımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği alanları artırmayı sürdüreceğiz" dedi.

CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, Yüreğir'de sosyal yaşam alanlarının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Özgür Mahallemize kazandırılan bu park, sosyal belediyeciliğin somut bir örneğidir. Yüreğir Belediyesi'nin halkçı, katılımcı ve çevreye duyarlı anlayışla hayata geçirdiği bu projede emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Ali Demirçalı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın yaşam kalitesini yükselten her çalışmanın arkasında olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise yerel yönetimlerin önemine vurgu yaparak, "Yurttaşlarımızın nefes alabileceği yeşil alanlar, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği parklar kent yaşamının vazgeçilmezidir. Yüreğir Belediyesi'nin Özgür Mahallesi'nde hayata geçirdiği bu güzel proje, halkçı belediyeciliğin başarılı bir örneğidir. Bu anlayışla çalışan tüm belediye başkanlarımızı ve emek veren herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de konuşmasında dayanışma vurgusu yaparak, "Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimiz arasındaki uyum ve iş birliği, kentimize değer katan projelerin hayata geçirilmesini sağlıyor. Yüreğir Belediyesi'ni ve emeği geçen herkesi kutluyor, parkın mahalle halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılış töreni kapsamında parkta çocuk şenliği de düzenlendi. Şenlikte çocuklar için oyun alanları, eğlenceli etkinlikler ve çeşitli aktiviteler yer aldı. Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar gün boyunca doyasıya eğlenirken, renkli görüntüler oluştu. Etkinlik, mahalle sakinlerinden büyük ilgi gördü.

Açılış töreni, kurdele kesiminin ardından parkın gezilmesiyle sona erdi.