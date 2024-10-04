Yüreğir Belediyesi'nden Yeni Whatsapp İletişim Hattı

Güncel

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, vatandaşların yaşadığı sıkıntılara daha hızlı çözüm üretmek için Whatsapp İletişim Hattı kurdu.

Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezi bünyesinde faaliyete geçirilen "0501 501 10 01" numaralı Whatsapp ihbar hattı ile sorunlar anında ilgili birime iletilecek. Bu yeni hizmetle, vatandaşlar ilçe genelinde gözlemledikleri eksiklikleri, görüş ve önerilerini yetkililerle paylaşacak.

Başkan Ali Demirçalı, "Vatandaşlarımızın bu yeni iletişim kanalını aktif olarak kullanmalarını ve ilçemizin daha yaşanabilir bir yer haline gelmesine katkı sağlamalarını bekliyoruz. Bu adımın, Yüreğir'in gelişimine ve halkımızın refahına olumlu katkılar sağlamasını umuyoruz" dedi.