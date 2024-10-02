Yüreğir'de Çöp Kamyonu Peşine Kadın Çarptı - Son Dakika
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Yüreğir'de Çöp Kamyonu Peşine Kadın Çarptı

Çöp kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

02.10.2024 14:47
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan kişinin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen çöp kamyonu, Güzelevler Mahallesi'ndeki sokakta yürüyen kadına çarptı.

Aracın altında kalan kadın ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüreğir'de Çöp Kamyonu Peşine Kadın Çarptı - Son Dakika

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