Yüreğir\'de Ekolojik Demo Tarım Alanı Açıldı

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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Yüreğir Devlet Hastanesi yanındaki araziyi yeniden üretime kazandırarak hayata geçirdiği Ekolojik Demo Tarım Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Yüreğir Ekolojik Demo Tarım Alanı'nın açılış törenine, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özgür Tan Çığ, Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Yüreğir Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar katıldı.

Yüreğir Ekolojik Demo Tarım Alanı'nı dolduran coşkulu kalabalığın alkışları eşliğinde eşi Fidelya Demirçalı ile törene katılan Başkan Demirçalı, şunları söyledi:

"Bugün burada 'Üretim, Eğitim, Kazanç… 3'ü Bir Serada' sloganımızla açılışını gerçekleştirdiğimiz proje bazlı ekolojik sera alanımız bir dönümü kapalı, iki buçuk dönümü açık tarım alanı olmak üzere toplam 3 bin 500 metre kareden oluşmaktadır. Ekolojik seramız, dışarıdan bağımsız, doğaya zarar vermeyen tamamen güneş enerjisi ile çalışan, elektrik ve suyunu üretebilme yeteneğine sahiptir. Bu alanda yaklaşık 150 kadın çiftçi ve üreticimize tarımsal eğitimler verilecektir. 50 kadınımız şu an açık tarım alanında görülen dört çeşit marul ekim işlemini gerçekleştirmiştir. Bu kadınlarımıza eğitime geldikleri gün başına ödeme yapıldığı gibi burada öğrendiklerini kendi arazilerinde ya da evlerinin bahçesinde uygulamak isteyen kadınlarımıza yaklaşık 25 bin TL ek hibe desteği sunulmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz serada ise zeytin çelikleme eğitimi vereceğiz. Seramızı bu eğitimler doğrultusunda geliştireceğiz. Tüm bu yatırımlar ve ödemeler Meryem Kadın Kooperatifi ve donör kuruluşlar tarafından finanse edilmekte olup belediyemiz bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadan gerçekleştirilmiştir. Proje sonunda bu alan ve serada farklı projelerin uygulanabileceği gibi, park ve bahçeler müdürlüğünün ihtiyacı olan çiçekler ve protokol çiçeklerinin burada üretimini belediye olarak yapıp dışarıdan alımlara son vermeyi planlıyoruz."

İlk hasat yapıldı

Meryem Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı Derya Dizi Boduk, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy ve Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok'un da birer konuşma yaptığı törenin ardından açılışı yapılan alanda ilk hasat protokol ile birlikte yapıldı.