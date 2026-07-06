Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan çocuğun sulama kanalında cesedine ulaşıldı.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinden 3 Temmuz'da ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Can Hüseyin Uçar (9) için ailesi, kayıp ihbarında bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalışmalarını çocuğun evinin olduğu bölgedeki sulama kanalı çevresinde yoğunlaştırdı.
Yapılan çalışmalar sonucu, sulama kanalının Ali Hocalı Mahallesi yakınında Uçar'ın cesedi bulundu.
Sudan çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yüreğir'de Kayıp Çocuğun Cesedi Bulundu - Son Dakika
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