Yüreğir'de Kurşunlama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Yüreğir'de Kurşunlama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması sonrası 2 zanlı yakalanarak tutuklandı.

03.05.2025 11:02
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kaydettiği yaklaşık 600 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, olayın zanlılarının O.K. ve S.Ç. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler adreslerine özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüreğir'de Kurşunlama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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