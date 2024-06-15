Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu Kurban Bayramı Mesajı

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Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Aksu, mesajında, bayramı huzurla karşılamanın mutluluğunu içerisinde olduklarını belirtti.

Bayramların her türlü birlik ve beraberliğin yaşandığı günler olduğunu ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın manevi havasını en güzel şekilde yaşayarak, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştireceğimizden eminim. Bayram vesilesiyle dargınlıkların sona erdiği, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bir toplum olma yolunda hep birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Yüreğir halkı olmak üzere tüm Adana'nın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederim."