Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yeşilbağlar Mahallesi'nde bağımlılıkla mücadele çalışmalarını anlattı

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Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yeşilbağlar Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Aksu, bağımlılıkla mücadele kapsamındaki çalışmaları anlattı.

Aksu daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Aydemir ve mahalle muhtarı Ahmet Kırtay ile Kiremithane Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

Burada konuşan Aksu, bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verdiklerini belirterek, "Biz bu eğitimleri veriyoruz ama eğitim ailede başlıyor. Bu yüzden evde aldıkları eğitim, onlara hayatlarının devamında kolaylık sağlayacaktır." dedi.