Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yeşilbağlar Mahallesi'nde bağımlılıkla mücadele çalışmalarını anlattı

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yeşilbağlar Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet eden Aksu, bağımlılıkla mücadele kapsamındaki çalışmaları anlattı.
Aksu daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Aydemir ve mahalle muhtarı Ahmet Kırtay ile Kiremithane Aile Destek Merkezini ziyaret etti.
Burada konuşan Aksu, bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verdiklerini belirterek, "Biz bu eğitimleri veriyoruz ama eğitim ailede başlıyor. Bu yüzden evde aldıkları eğitim, onlara hayatlarının devamında kolaylık sağlayacaktır." dedi.
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Kazada alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Olayın ardından tutuklanan sürücünün muhtar adayı olduğu belirtildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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