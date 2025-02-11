Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı personele başarı belgesi verdi.
Aksu, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 makineli tabanca ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirmesinde görev alan polisleri makamında kabul etti.
Aksu, üstün gayretlerinden dolayı emniyet çalışanlarını tebrik ederek başarı belgesi verdi.
Son Dakika › Güncel › Yüreğir Kaymakamı'ndan Emniyete Başarı Belgesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?