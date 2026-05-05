Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut

Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut
05.05.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta, önceki akşam meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden avukat 37 yaşındaki Mustafa Özlüer, eşi 35 yaşındaki Tuğba ve çocukları 6 yaşındaki Nil ile 1 yaşındaki Selin, memleketleri Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi. 4 tabutlu fotoğrafla yürekleri sızlattı.

Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkiinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti. Kazada 43 AV 545 plakalı aracın sürücüsü avukat Mustafa, eşi Tuğba (35), çocukları Nil (6) ile Selin Özlüer (1) olay yerinde yaşamını yitirmiş, 34 kişi yaralanmıştı.

CENAZELER KÜTAHYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Mustafa Özlüer, eşi Tuğba, çocukları Nil le Selin Özlüer'in cenazesi memleketleri Kütahya'ya getirildi.

Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut

DÖRT CENAZE YÜREKLERİ DAĞLADI

Anne, baba ve iki çocuğun cenazeleri, Tabakhane Mahallesi'ndeki Halil Ağa Camii'nde ikindi vakti İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut

AİLE YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Cenaze törenine, Özlüer'in yakınlarının yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Simav Cumhuriyet Başsavcısı Cengiz Bayrak, Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay ve vatandaşlar katıldı. Özlüer ailesinin yakınları gözyaşına boğuldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
Şamil Tayyar: Ufukta sandık var Şamil Tayyar: Ufukta sandık var
İran “Savaş gemisi vuruldu“ dedi, ABD yalanladı İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD yalanladı
Manisa’da yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti Manisa'da yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Hindistan’da akıllara ziyan tören Askerler yere çakıldı Hindistan'da akıllara ziyan tören! Askerler yere çakıldı
128 sene sonra ilk kez şampiyon olunca taraftarlar sahayı bastı 128 sene sonra ilk kez şampiyon olunca taraftarlar sahayı bastı

10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
10:32
Yolun sonuna geldi Ahmed Kutucu, Galatasaray’dan ayrılıyor
Yolun sonuna geldi! Ahmed Kutucu, Galatasaray'dan ayrılıyor
10:21
Eylem Tok’tan çok konuşulacak çıkış: O aile ile anlaştık
Eylem Tok'tan çok konuşulacak çıkış: O aile ile anlaştık
10:08
Paymix 3 operasyonu 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu
09:50
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı En yakınları tutuklandı
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı
09:30
Aracı olanlar dikkat, artık ücretli Resmi Gazete’de yayımlandı
Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 10:47:22. #7.13#
SON DAKİKA: Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.