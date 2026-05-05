Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkiinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti. Kazada 43 AV 545 plakalı aracın sürücüsü avukat Mustafa, eşi Tuğba (35), çocukları Nil (6) ile Selin Özlüer (1) olay yerinde yaşamını yitirmiş, 34 kişi yaralanmıştı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Mustafa Özlüer, eşi Tuğba, çocukları Nil le Selin Özlüer'in cenazesi memleketleri Kütahya'ya getirildi.
Anne, baba ve iki çocuğun cenazeleri, Tabakhane Mahallesi'ndeki Halil Ağa Camii'nde ikindi vakti İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Özlüer'in yakınlarının yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Simav Cumhuriyet Başsavcısı Cengiz Bayrak, Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay ve vatandaşlar katıldı. Özlüer ailesinin yakınları gözyaşına boğuldu.
Son Dakika › Güncel › Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?