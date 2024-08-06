Yurt Dışına Gönderilen Türk Öğrencilere Bekleme Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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Yurt Dışına Gönderilen Türk Öğrencilere Bekleme Süresi Uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen Türk öğrencilere yüksek lisans veya doktora kabulü almak için verilen bekleme süresini 18 aya çıkardı.

06.08.2024 16:48
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 1416 Sayılı Kanun kapsamında sınavla yurt dışına gönderilen Türk öğrencilere yüksek lisans veya doktora kabulü almak için verilen 12 aylık bekleme süresi 18 aya çıkarıldı.

"Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yönetmeliğe ilişkin alınan bilgiye göre, mevcut bazı tanımlarda değişikliğe gidilerek hesabına öğrenim görülen kurum, öğrenim planı ve mezuniyet tarihi tanımları eklendi.

1416 Sayılı Kanun kapsamında sınavla yurt dışına gönderilen Türk öğrencilere yurt dışında yüksek lisans veya doktora kabulü almak için verilen 12 aylık bekleme süresi 18 aya çıkarıldı.

Yüksek lisans öğrenimini 6 aydan fazla süre uzatımı kullanarak tamamlayan öğrencilere resmi burslu veya kısmi burslu statüde doktora yapma imkanı tanındı.

Öğrencilerin öğrenim süreçlerinin öğrenim görülen kurumun ihtiyaçları doğrultusunda etkili bir şekilde takip edilebilmesi için süre uzatımı, bilimsel hazırlık, tez-alan çalışması, bilimsel etkinlik talepleri ile doktora sonrası araştırma izni ve ülke, alan, öğrenim seviyesi ve okul değişikliği taleplerinde yurt içi akademik danışman görüşünün alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Yurt içinde doğum yapan öğrencilere de 12 aya kadar burssuz izin verilebilecek

İlgili kanun kapsamındaki yurt içinde dil öğrenimi gören veya henüz yurt dışına çıkmamış hamile olan kadın öğrencilere doğum yapmaları halinde doğum izninden faydalanmaları için de düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, yurt içindeki kadın öğrencilerin istekleri üzerine doğumdan önce ve doğumdan itibaren azami 8'er hafta olmak üzere toplam 16 haftaya kadar burslu izin verilecek.

Ayrıca yurt dışında eğitim gördüğü sırada doğum yapan kadın öğrencilere tanınan 12 aya kadar burssuz izin hakkı, yurt içinde öğrenim görürken veya bekleme sürecindeyken doğum yapan kadın öğrencilere de tanındı.

Doktora sonrası araştırma iznine yönelik düzenleme

Resmi Gazete'deki yönetmeliğe göre, doktora sonrası araştırma izninin gereklilikleri ve sınırlarının belirlenmesi için doktora sonrası araştırma iznine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

Doktora sonrası araştırma izni verilebilmesi için mezuniyet tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapılması gereken başvuru zorunluluğu da 1 aya düşürüldü.

Bakanlığın belirlediği vize türüyle öğrenim görülebilecek

Resmi burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere yönelik yurt içinde oryantasyon, bilgilendirme eğitimleri veya toplantı faaliyetleri düzenlenecek. Öğrenci yurt dışına gittiğinde ise gerekli görülmesi halinde de müşavirlik veya ataşelik koordinesinde Bakanlıkça oryantasyon yapılabilecek.

Yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin Bakanlıkça belirlenen vize türünü kullanmaları zorunla hale getirildi.

Kaynak: AA

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