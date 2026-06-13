Yurt Dışında Yakalanan 42 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
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Yurt Dışında Yakalanan 42 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

Yurt Dışında Yakalanan 42 Suçlu Türkiye\'ye İade Edildi
13.06.2026 10:52
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İçişleri Bakanlığı, uluslararası iş birliği ile yurt dışında aranan 90 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yurt dışında kırmızı bültenle aranan 42 suçlu ile ulusal seviyede aranan 48 suçlunun Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, Yunanistan, Hollanda, KKTC, Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna'da saklanan 42'si kırmızı bültenle aranan 90 suçlu, yakalanarak yurda getirildi.

Açıklamada, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Türkiye, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt Dışında Yakalanan 42 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika

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