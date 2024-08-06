Yurt dışından gelen eşyalar için vergi limiti düşürüldü - Son Dakika
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Yurt dışından gelen eşyalar için vergi limiti düşürüldü

Yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gerçek bir kişiye gelen ticari olmayan eşyalar için uygulanan 150 avro kıymet bedeli 30 avro olarak güncellendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

06.08.2024 11:48
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Yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'de gerçek bir kişiye gelen ticari olmayan eşyalar için uygulanan 150 avro kıymet bedeli 30 avro olarak güncellendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ilgili bakanlıklar, esnaf, ticaret ve sanayi odaları ile tüketici kuruluşlarıyla yapılan yoğun istişareler sonucunda bu kararın alındığına işaret edilerek, "Son aylarda yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla ülkemize gelen, gerçekte ticari faaliyet amaçlı eşyalarda gerek kalite düşüklüğü nedeniyle tüketicilerden, gerekse de bu ithalatın çok hızlı artması nedeniyle imalatçı, satıcı, esnaf, tacir ve KOBİ'ler, esnaf, ticaret ve sanayi odalarından satış, üretim ve istihdam kaybı şeklinde yoğun şikayetler gelmesi üzerine bu konuda aksiyon alınması gereği doğmuştur." ifadelerine yer verildi.

15 gün sonra yürürlüğe girecek

Kararla, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gerçek bir kişiye gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyalarda, posta idaresi ile Bakanlıkça yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan tek ve maktu vergiye tabi eşya için uygulanan 150 avro kıymet bedelinin 30 avro olarak güncellendiğinin belirtildiği açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bu düzenlemeye ilişkin olarak, posta idaresi ile Bakanlıkça yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basit usulde beyan verilmeden, normal usulde beyan verilen eşya için geçerli olan 150 avro kıymet limiti de aynı şekilde 30 avro olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen gerçek kişiye gelen eşya ile yolcu beraberinde gelen eşyaya uygulanacak tek ve maktu vergi oranları, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelenler için yüzde 20'den yüzde 30'a, diğer ülkelerden gelenler için yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarılmıştır. Söz konusu değişiklikler 15 gün sonra yürürlüğe girecektir."???????

Kaynak: AA

Türkiye, Posta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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