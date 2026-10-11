Bakan Gürlek: 8 ayda 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 tutuklama - Son Dakika
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Bakan Gürlek: 8 ayda 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 tutuklama

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şubat-Eylül döneminde 7 bin 818 operasyon düzenlendiğini, 70 bin 853 şüpheliye adli işlem yapıldığını ve 32 bin 882 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda suç örgütlerinin malvarlıklarına da el konuldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt genelinde 8 ayda gerçekleştirilen 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

NSosyal'deki hesabından açıklama yapan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelenin, ülkenin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Gürlek, Adalet Bakanlığının koordinasyonunda, yurt genelinde Cumhuriyet başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet ve Jandarma, MASAK ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve ilgili kurumların işbirliğiyle yürütülen adli soruşturmalara ilişkin bilgiler paylaştı.

Şubat-Eylül döneminde 7 bin 818 operasyon yapıldığını kaydeden Gürlek, 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 bin 826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını, 32 bin 882 şüphelinin ise tutuklandığını bildirdi.

Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve malvarlıklarına da müdahale edildiğini kaydeden Gürlek, operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon lira, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. 1,4 milyar lira, 17 milyon avro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi. ?9 bin 30 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. 803 şirket ve işletmeye adli işlem gerçekleştirildi. 38 bin 58 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke konuldu. 28 bin 245 yasa dışı bahis-kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütü hesaplarına yönelik erişim engeli getirildi."

Bakan Gürlek, soruşturma ve operasyonlarda emeği geçen kamu kurumlarına ve görevlilerine teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, suç ve suçluyla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bakan Gürlek: 8 ayda 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 tutuklama - Son Dakika
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