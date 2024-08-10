Yurt Genelinde Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredecek

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde haftalık hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre, 10-16 Ağustos günleri arasında hava sıcaklığının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

MGM, hafta boyunca yurt genelinde hava sıcaklığının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyurdu.