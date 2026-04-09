Yurtlarda Uygunsuz Durum: Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltında

09.04.2026 09:46
İstanbul'da bir kız öğrenci yurduna giren yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gerçekleşen ihbar sonucu bir kız öğrenci yurdunda yabancı uyruklu bir erkeğin "uygunsuz şekilde bulunduğunu" açıkladı. Başsavcılık konuyla ilgili, "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçları kapsamında adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu, dün saat 20.15'te gelen ihbar üzerine kız öğrenci yurdunda yabancı uyruklu bir şahsın uygunsuz şekilde bulunduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyuran Başsavcılık, açıklamada şunları kaydetti:

"8 Nisan 2026 günü saat 20.15 sıralarında, ilimizde bulunan bir öğrenci yurdundan gelen ihbar üzerine kolluk birimlerince olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre; kimliği başlangıçta belirlenemeyen, yabancı uyruklu bir erkek şahsın, kız öğrenci yurduna ait çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğu anlaşılmış, şahsın söz konusu alana nasıl girdiği hususunda inceleme başlatılmıştır."

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve devamında yapılan kimlik tespit işlemleri neticesinde şahsın kimliği belirlenmiş olup, daha önce suç kaydının bulunduğu ve hakkında kayıp şahıs kaydı olduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 'hayasızca hareketler', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçları kapsamında adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bekçi olmanın şartları değişti
