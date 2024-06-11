Yusuf Kaplan'ın katılımıyla Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi düzenlendi - Son Dakika
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Yusuf Kaplan'ın katılımıyla Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi düzenlendi

Yusuf Kaplan\'ın katılımıyla Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi düzenlendi

Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliği ve Yıldırım Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 'Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi' etkinliği, yazar Yusuf Kaplan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Kaplan'ın 'Yol Haritası' kitabı üzerine sunum yapıldı ve kitabı okuyan öğretmenlerin soruları cevaplandı. Program, yazarın kitabı imzalamasıyla sona erdi.

11.06.2024 14:19
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Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliği ve Yıldırım Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliği, yazar Yusuf Kaplan'ın katılımıyla yapıldı.

E-Der Bursa Temsilciliğinden yapılan açıklamada, etkinliğin 8'incisinin, Bursa Teknik Üniversitesi Turkuaz Salon'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Etkinlik öncesi 175 öğretmenin, Kaplan'ın "Yol Haritası" kitabını okuduğu duyurulan açıklamada, "Bu projedeki amacımız, 'genç hazinelerimiz' olarak ifade ettiğimiz gençlere yaklaşım tarzlarımızı güncelleyebileceğimiz, onlarla aramızdaki mesafeleri kapatacağımız özellikte yönlendirmeler yapan kitaplar okuyup kitabın yazarı ile buluşup ortak bir payda yakalamaktır." ifadesi kullanıldı.

Yusuf Kaplan tarafından söz konusu eseri hakkında yaklaşık 1 saat sunum yapıldığı ifade edilen açıklamada, kitabı okuyan öğretmenlerin sorularının cevaplanması ve yazarın kitabı imzalamasıyla programın sona erdiği belirtildi.

Kaynak: AA

Yıldırım Belediyesi, Yusuf Kaplan, Bursa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yusuf Kaplan'ın katılımıyla Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi düzenlendi - Son Dakika

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