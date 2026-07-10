Yusuf Koca Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Atandı

Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Yusuf Koca, ilçedeki görevine başladı.
Meslek hayatında Adana'nın Feke ilçesinde görev yapan Koca, ardından Zile Asliye Ceza Hakimliği görevinde bulundu.
Vezirköprü Adliyesi'ndeki görevine başlayan Koca, görevi Burak Özdemir'den devraldı.
Koca, Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütecek.
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