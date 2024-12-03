Yusuf Ziya Yılmaz'dan Muhalefete Eleştiri

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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizim siyasi muhaliflerimiz sorumluluk bilinci içinde değiller, tam tersine sorunlu siyaset yapıyorlar. Sorun üretiyorlar, kendi içlerinde de sorun üretiyorlar. Sadece bizimle olan ilişkileri sorunlu değil, milletle de sorunlular, milletle de sıkıntıları var." dedi.

Yılmaz, partisinin Burdur İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, her seçimde milletin söylemek istediğini bir talimat gibi ceplerine koyup onu yol haritası yaptıklarını bildirdi.

Bütün illeri ve bazı büyük ilçeleri ziyaret ettiklerini belirten Yılmaz, "Biz milletimize hizmetin heyecanıyla dopdolu bir siyasi hareketiz." dedi.

Yılmaz, milletle buluşmanın ve konuşmanın en önemli vazifeleri olduğunu anlatarak, "Biz milletimizi sicil amirimiz görüyoruz. Bizim değerlendirmemizi milletimiz yapıyor. Milletimiz bize diyor ki 'Benim hizmetimde ne kadar başarılıdır, benim hizmetimle ilgili konuyu ne kadar içselleştirmiştir, yüreğine koymuştur?' diye milletimiz hep bizim sicilimizi tutar çünkü AK Parti milletin içinden çıkmış, milletin kurduğu bir partidir." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerini eleştiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim siyasi muhaliflerimiz sorumluluk bilinci içinde değiller, tam tersine sorunlu siyaset yapıyorlar. Sorun üretiyorlar, kendi içlerinde de sorun üretiyorlar. Sadece bizimle olan ilişkileri sorunlu değil, milletle de sorunlular, milletle de sıkıntıları var. 2023 seçimleri bitti, 2028'e giden süreçte 'Cumhurbaşkanı kim olacak, partinin yeniden genel başkanı kim olacak?' gibi makamlarla ilgili iç çekişme, inanılmaz bir rekabet var. Birbirinin yüzünü tırmalayan, birbirinin adeta arka planda kuyusunu kazan, millete hizmeti bir kenara bırakmış kendileriyle uğraşan bir didişme, polemik ve klikleşme içindeler."

Yılmaz, AK Parti'nin hiçbir zaman böyle olmadığını, bu duruma düşmediklerini dile getirdi.

"Birbirlerine destek olmaya başladılar"

"Ana muhalefet partisinin hizmetten uzak, milletin tasvip etmediği eylem ve davranışlar içinde olan DEM Parti'yle eylem yapmaya başladığını" söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Birbirlerine destek olmaya başladılar. DEM Partililer, 'Kent Uzlaşısı' denen şeyin gereği olarak herhalde CHP'ye bir misyon yükledi. Dediler ki 'Biz sizinle bugüne kadar ittifak içindeydik, Mecliste de bazı ittifaklarımız vardı. Mesela siz tezkerelere bizimle beraber oy verdiniz ama yandan çarklı bir şeydi o. Tam bize gönül vermiş, bizimle aynı yolu yürümüyordunuz. Bizimle ittifak içinde oluşunuz, öyle çok kuvvetli bağlarla değildi. Şimdi bundan sonra bizimle çok daha kuvvetli bağlar içinde olun.' der gibi DEM Parti, CHP'yi yedeğine aldı. O eylemli siyaset dediğimiz siyaseti, 'Kent Uzlaşısı" altında ittifaka döndürdüler. Birbirleriyle birlikte hareket ediyorlar. Birlikte miting yapıyorlar, otobüsün üzerine çıkıyorlar. Bize 'Kayyım atadınız bu kente' diyorlar.' Halbuki PKK ile irtibatın parçası haline gelmiş bir belediyeye devlet refleks göstermiş. 'Sen burada belediyeciliğin ötesinde başka amaçlar güdüyorsun.' demiş ve belediye başkanını görevden almış. Devlet, bir yerel yönetim birimini 'Benim kanunlarıma ve anayasama aykırı bir şekilde kullanamazsın.' demiş ve oraya bir yönetim biçimi görevlendirmiş."

Görevlendirme yapılan belediyeler arasında CHP'li belediyelerin de olduğunu hatırlatan Yılmaz, "CHP'li mi, DEM'li mi? Belli olmayan 'Kent Uzlaşısı' adı altında bir şekilde birbirleriyle paslaşarak aday gösterdikleri kişinin terörle iltisaklı işlerle uğraşması meselesini bir tarafa bıraktılar. Otobüslerin üzerinde milletimizin gözünün içine baka baka hizmetten uzak eylemler başlattılar." diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı ile partililer katıldı.