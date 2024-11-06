AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.
Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Yılmaz, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından Valilik binası girişinde karşılandı.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yılmaz, daha sonra Vali Tekbıyıkoğlu ile makamında görüştü.
Yılmaz, şehir merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalarla ilgili Tekbıyıkoğlu'ndan bilgi aldı.
Ziyarete AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke ve AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de katıldı.
Son Dakika › Güncel › Yusuf Ziya Yılmaz Tunceli Valiliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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