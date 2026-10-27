Yusufeli Kaymakamı Tan, öğretmenevini konaklamada önemli alternatif olarak niteledi

Yusufeli Kaymakamı Tan, öğretmenevini konaklamada önemli alternatif olarak nitelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yusufeli Kaymakamı Ahmet Tan, öğretmenevinde yürütülen çalışmaları ve sunulan hizmetleri yerinde inceledi. Tan, ilçe merkezinin taşınmasının ardından öğretmenevinin konaklama ihtiyacında önemli bir alternatif olduğunu belirterek personele teşekkür etti.
Yusufeli Kaymakamı Ahmet Tan, öğretmenevini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetlere ilişkin incelemelerde bulundu.
Öğretmenevi Müdürü Selim Sılacı'dan kurumun mevcut durumu hakkında bilgi alan Tan, konaklama odalarını inceleyerek sunulan hizmetleri yerinde değerlendirdi.
İlçe merkezinin taşınmasının ardından öğretmenevinin konaklama ihtiyacının karşılanmasında önemli bir alternatif olduğunu belirten Tan, kurum personeline teşekkür etti.
Kaynak: AA
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