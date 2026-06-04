Yusufeli\'nde Hobi Bahçeleri ile Tarımsal Gelişim

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde okul müdürü Muhammet Ezberci ile emekli öğretmen Şevket Şahin, devlet destekli hobi bahçelerinde yetiştirdikleri doğal ürünlerle aile ekonomilerine katkı sağlarken, ilçede tarımsal üretimin gelişmesine örnek oluyor.

Artvin'de Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan yeni Yusufeli ilçesinde vatandaşlara tahsis edilen devlet destekli hobi bahçeleri, ilçede üretimin yeniden canlanmasına katkı sunarken, yeni ilçenin tarımsal gelişimini şekillendiriyor. İlçede Halit Paşa İlköğretim Okulu Müdürü olan Muhammet Ezberci ile emekli öğretmen Şevket Şahin hobi bahçelerini üretim alanına dönüştürdü. Mesai sonrası ve hafta sonlarında bahçelerinde çalışan eğitimci Ezberci ile Şahin, sebze ve meyve yetiştirerek örnek bir üretim modeli oluşturdu. Eski Yusufeli yerleşiminden sökülüp, yeni ilçeye nakledilen ağaçlar, meyveler ve bağların yanı sıra yaklaşık 500 metrekarelik yeni tarım alanlarına dikilen çeşitli ürünler toprakla buluşturuldu.

'HEM ÜLKE EKONOMİSİ HEM DE AİLEMİZ İÇİN FAYDALI'

Yusufeli Halit Paşa İlköğretim Okulu Müdürü Muhammet Ezberci, doğal üretim yaparak organik beslenmenin ve aile ekonomisine katkı sunmanın önemine değinerek, "Biz yeni Yusufeli'ne taşındıktan sonra devletimiz bize hobi bahçeleri tahsis etti. Biz de bundan faydalandık, hafta sonları doğal olarak yetiştirmeye çalıştığımız ürünlerle hem kendi bütçemize hem de ilçemizin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hiçbir ilaç kullanmadan çocuklarımıza doğal ürünler yedirmeye çalışıyoruz. 500 metrekare bir bahçede hurma fidanları, zeytin, kiraz, domates, salatalık, patates, üzüm derken her meyve ve sebzeden birer çeşit dikmeye çalıştım. Herkesin de böyle çalışmasını tavsiye ederim. Hem ülke ekonomisi hem de ailemiz için faydalı. Boş durmanın kimseye faydası yok. Yusufeli, tüm sebze ve meyvelerin yetişebileceği bir iklime sahiptir. Biz de bu nimetten faydalanıyoruz. Gençler ve çalışanlarımız boş durmamalı. Toprakla uğraşmak faydalı. Hem de deşarj oluyoruz" dedi.

'VERİMLİ TOPRAKLAR DEĞERLENDİRİLMELİ'

Emekli öğretmen Şevket Şahin, emekliye ayrıldıktan sonra örnek tarım uygulamalarına yöneldiğini ifade ederek, "2015 yılında emekliye ayrılınca bahçe işleriyle uğraşmaya başladım. 3 dönüm arazim vardı. O arazimin içerisinde aklınıza gelebilecek bin bir çeşit ürün yetiştirmeye çalışarak örnek bir tarım uygulaması yaptım. Çevre köyler gelip örnek alsınlar istedim. Devlet bize belirli dönüm arazileri hobi bahçesi olarak verdi. Örnek bir çalışma ile vatandaşın çiftçiliğin değerini bilmesi, ekonomiye katkı sağlaması için hiç olmazsa ailesine destek olsun diye bir şeyler üretilmesini istedik. Bahçelerimizden getirdiğimiz Yusufeli'nin meşhur üzümünü de buraya diktik. Burası kırsal bir alan ama oldukça verimlidir. Arkadaşlarıma seracılık ve arıcılık yapmalarını öneririm. Kalkınabilmek ve yaşamı devam ettirebilmek için balıkçılık yapılabilir. Herkesin faydalanabileceği bir ortam hazırlanmalı" diye konuştu.