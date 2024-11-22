Yusufeli'nde Livane Sosyal Tesisleri Açıldı - Son Dakika
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Yusufeli'nde Livane Sosyal Tesisleri Açıldı

Yusufeli\'nde Livane Sosyal Tesisleri Açıldı

Yusufeli Belediyesi, turizmi artıracak Livane Sosyal Tesisleri'ni hizmete sundu.

22.11.2024 18:47
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Yusufeli Belediyesi Livane Sosyal Tesisleri hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Barış Demirci, Çoruh Mahallesi'ndeki tesisin açılışında, ilçenin turizm potansiyelini artırarak yerel ekonomiye katkı sağlayacak tesiste, misafirlerine daha fazla konaklama seçeneği sunacaklarını söyledi.

Demirci, 14 odalı misafirhane ve 40 kişilik restoran bulunan tesis sayesinde, ilçede yaşanan konaklama sorununun bir nebze de olsa giderileceğini aktardı.

Başkan Barış Demirci, "İlçemizin daha yaşanılabilir bir yere dönüşmesi için elimizden gelen tüm çalışmaları yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Demirci ve beraberindekiler, kurdele keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yusufeli'nde Livane Sosyal Tesisleri Açıldı - Son Dakika

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