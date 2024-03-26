Yusufeli Viyadüğü Nisan Ayında Hizmete Açılacak

Yusufeli Viyadüğü'nün Nisan ayında hizmete açılması bekleniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:
"İnşallah önümüzdeki ay içerisinde de Yusufeli Viyadüğü'nü bitirerek hizmeti açmış olacağız Yusufeli'nin hizmetine vermiş olacağız"
ARTVİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Viyadüğü'nün Türkiye'de kendi sınıfında önemli köprülerden bir tanesi olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki ay içerisinde de bu köprüyü bitirerek biz hizmeti açmış olacağız Yusufeli'nin hizmetine vermiş olacağız. O manzaradan baktık mı aşağısını boğaz düşünelim bunu da boğaz köprüsü düşündük mü gerçekten güzel bir manzara olmuş olacak hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin'de Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü inşaatında incelemelerde bulundu. Yeni ilçe merkezini mevcut karayoluna bağlayacak olan baraj gölü üzerinde 150 metre yüksekliğinde 685 metre uzunluğunda, dengeli konsol ve dökme sistemi kullanılarak inşa edilen viyadük çalışmalarında ise sona gelindiğini belirten Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada viyadüğün Nisan ayında bitirilerek hizmete açılacağını söyledi.
Yusufeli'nin yeni yerleşim yerindeki eksiklerin giderileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yusufelililer bütün hatıralarının olduğu, bütün oradaki anılarının olduğu, kendi yaşadıkları doğdukları büyüdükleri yerleri terk ettiler. Elbette bu zor bir durumdur. Bunu biz biliyoruz ama ülkemizin de ihtiyaçları var ülkemizin bu anlamda yapılması gerekenleri var. Yusufeli halkımız gerekli özveride bulundu gerçekten ona güzel yaşam merkezleri beraberce yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biliyoruz oralarda ufak tefek eksiklikler var ama Cumhurbaşkanımız Yusufeli'nin evladını sizin ağabeyinizi kardeşinizi buraya tekrar gönderdi. Başkanımızı inşallah onları takip edecek biz de kendisini bize düşen ne varsa destekleyeceğiz. Onun için bundan sonra Yusufeli inşallah çok daha yaşanır çok daha güzel bir şehir olma yolunda adımlar atacak. Önümüzde bir seçim var bu seçimde de belediye başkan adayımız var. Mevcut belediye başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni başkanımız da inşallah 1 Nisan'dan itibaren daha güzel işler yapma noktasında gayret edecek biz de kendisini destekleyeceğiz" diye konuştu.
"Boğaz köprüsü"
Yusufeli Viyadüğü'nün Nisan ayı içerisinde hizmete gireceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Tabii şimdi ben inşaat mühendisiyim gerçekten bu köprü ile ilgili güzel hatıralarımız var aldığımız güzel kararlar var şunu söyleyeyim teknik bir detaya girmeden 685 metre uzunluğunda 147 metre ayak yüksekliğinde ve bu itme sürme dediğimiz bu tabletleri kenarda yapıp buraya bir krikolarla beraber sürdüğümüz bir köprü ve Türkiye'de kendi sınıfında önemli köprülerden bir tanesi. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde de bu köprüyü bitirerek hizmeti açmış olacağız Yusufeli'nin hizmetine vermiş olacağız. O manzaradan baktık mı aşağısını boğaz düşünelim bunu da boğaz köprüsü düşündük mü gerçekten güzel bir manzara olmuş olacak hayırlı uğurlu olsun. Ben Yusufeli hemşerilerimiz kardeşlerimizin Ramazan'ı Şerifini kutluyorum Allah-u Teala mübarek etsin diyorum inşallah 31 Mart'ta da kendilerinden yüksek bir şekilde biz Allah'ın izniyle tekrar Yusufeli alacağız ama yüksek oy oranıyla almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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