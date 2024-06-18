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Yuvadan düşen yavru leyleklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde rüzgardan dolayı yuvaları devrilen yavru leylekler, yuvadan düştü. İtfaiye ekipleri önce leyleklere su içirdi, ardından yuvayı yeniledi.

Alınan bilgilere göre olay, Genç ilçesine bağlı Yoldaşan Mahallesi'nde meydana geldi. Rüzgar nedeniyle yuvaları yamulan ardından yuvadan düşen yavru leylekleri, duyarlı bir vatandaş fark etti. Duyarlı vatandaş, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Mahalleye giden ekipler, yavru leylekleri önce tedavi etti. Ardından yuvaları yeniden yapılan leylekler, yerlerine bırakıldı.