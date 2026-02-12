YÜZAG, Gelecek İçin Gençliği Güçlendiriyor

Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneği (YÜZAG) Trabzon şubesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

YÜZAG Genel Başkanı Güleser Topuz, Ağız Diş Hastanesi Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, köklü bir tarihin omuzlarında yükselen güçlü bir geleceğin kapısını araladıklarını söyledi.

Derneğin misyon ve vizyonuyla ilgili katılımcılara bilgi veren Topuz, "Bu hareket, Türkiye Yüzyılı vizyonuna inanan bir sorumluluk hareketidir. Türkiye Cumhuriyeti, köklü tarihi, güçlü devlet geleneği ve millet iradesine dayanan yapısıyla bugün sadece kendi sınırları içinde değil, dünya sahnesinde de söz sahibidir." dedi.

Türkiye'nin gençlere ihtiyacı olduğunu belirten Topuz, "Sizler bu ülkenin umudusunuz. Kendi ülkesinde üreten, kendi insanına fayda sağlayan, kendi değerleriyle barışık ve ülkesine gönülden bağlı bir gençlik Türkiye Yüzyılı'nın en büyük gücü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Topuz, günümüzde gençliğin kimlik erozyonu, değer karmaşası ve dijital bağımlılık gibi ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, "Biz gençlerimizi kimliğini bilen, ailesine ve milletine bağlı, ahlaki değerleri sağlam, dijital dünyayı bilinçli kullanan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sosyal medya ve dijital platformlar doğru kullanıldığında büyük bir imkandır." dedi.

YÜZAG Şube Başkanı Sami Çift ise ailenin toplumun kalesi olduğunu vurgulayarak, "Bir milletin harcı, ailedir. Aile sağlam durursa, sokak güvenli olur. Aile huzurlu olursa, toplum güçlü olur. Aile yaşarsa, devlet yaşar. İşte biz YÜZAG olarak bu bilinçle yola çıktık." diye konuştu.

Çift, çalışmalarını kısa bir süre sonra şube binasında sürdüreceklerini kaydetti.

Toplantıya, Sağlık Bakanlığı Müşaviri Fatma Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.