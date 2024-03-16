Yüzeyi buz tutan Balık Gölü'nde balık tutma macerası

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Yüzeyi buz tutan Balık Gölü'nde buzu kırıp balık tuttular

AĞRI - Taşlıçay'da bulunan 2 bin 241 rakımlı Ağrı Dağı manzaralı Balık Gölü'ne gelen ziyaretçiler, 50 santimlik buz tabakasını kırarak Eskimo usulü balık avlıyorlar.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan

Balık Gölü'ne gelen köylüler, dondurucu soğuk nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölde kazma ve küreklerle buz tabakasını kırarak, ağlarını bırakıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Taşlıçay Balık Gölü, bir çok farklı spora ev sahipliği yapmaya devam ederken, bölgenin de geçim kaynağı olarak önemli bir konuma sahip olmasıyla biliniyor. Eskimo usulü balık tutan köylüler hem turistlere bu deneyimi yaşatıyor hem de tuttukları balıkları satarak geçimlerini sağlıyor.