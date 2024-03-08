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Yüzüne bu makyajı yapıp sokağa indi, gören dönüp bir daha baktı

"Dayak" makyajıyla kadına yönelik şiddete dikkat çekti

DÜZCE - Düzce'de ev hanımı Emine Gülçebi Zabunoğlu, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Yüzüne yaptığı şiddet makyajıyla şehrin en işlek noktasına inen Zabunoğlu'nu görenler dönüp bir daha baktı.

Düzce'de yaşayan ev hanımı Emine Gülçebi Zabunoğlu, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Caddesi ve Millet Bahçesinde sessiz gösteri düzenledi. Kadına yönelik şiddete 'dur' demek isteyen Zabunoğlu, yüzüne morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yaptı. Emine Gülçebi Zabunoğlu, boynuna da "Sessizliğin çığlıkları" ve "Kadına şiddete hayır" yazılı pankart astı. Zabunoğlu'nu görünce irkilen vatandaşlar ise pankarttaki yazıları okuduktan sonra o anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

"Kadınlar ölmeyi hak etmiyor"

Son dönemlerde artan kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için harekete geçtiğini söyleyen Emine Gülçebi Zabunoğlu, "Kadınlar ölmeyi hak etmiyor. Kadınların öldürülmesi her akşam haber bültenlerinde yer alıyor. O çocukların ağlamasına, kadınların şiddete maruz kalmasına, öldürülmesine dayanamıyorum. Hiçbir anne öldürülmeyi hak etmiyor. Ben akşamları kadın cinayetleri nedeniyle haber bültenlerini izleyemiyorum. Artık bu cinayetlere bir son verilsin" dedi.