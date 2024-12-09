YYÜ'den Gıdaları Koruyan Nanolif Ürünü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YYÜ'den Gıdaları Koruyan Nanolif Ürünü

YYÜ\'den Gıdaları Koruyan Nanolif Ürünü

Van YYÜ'den araştırmacılar, gıdaların raf ömrünü uzatan etkin bir nanolif geliştirdi.

09.12.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Raciye Meral ve doktora öğrencisi Nazan Kutlu, gıdaların raf ömrünü uzatan "nanolif" üretti.

Doç. Dr. Meral ve öğrencisi Kutlu, nüfus artışına bağlı olarak fazlalaşan üretim sürecinde, gıdalara zarar veren mikroorganizma ve zararlıları uzaklaştırmak, hastalık etmeni taşıyan zararlıları kontrol altında tutmak amacıyla iki yıl önce çalışma başlattı.

İnnovan Girişimcilik Merkezinin desteğiyle çalışmayı yürüten Meral ve Kutlu, insan sağlığına faydalı, gıdaların raf ömrünü uzatan, renk ve koku kaybını önleyen, mikrobiyal bozulmayı sınırlandıran nanolif (çapı bir mikron ve altındaki lif) üretti.

Ürettikleri nanolifi 4 derecelik ısıda 3 günde bozulan tavuk köftesinde deneyen Meral, nanolif sayesinde tavuk köftesinin 14 gün boyunca bozulmadığını belirledi.

Meral ve Kutlu, tüm gıdalara uygulanabilen ve insan sağlığına yararı olan nanolifin patentinin alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Ürünümüzü ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz"

Doç. Dr. Meral, AA muhabirine, insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunan nanolifleri yaklaşık iki yıl süren başarılı çalışmayla ürettiklerini söyledi.

Doğal biyoaktif bileşenlerden ürettikleri nanolifleri ilk önce tavuk köfteleri üzerinde uyguladıklarını belirten Meral, "Nanoteknolojinin avantajlarından faydalanarak nanolif ürettik. Bir mısır proteini olan zein içine keten tohumu yağı ve zerdeçalın aktif maddesinden oluşan biyoaktif bileşenleri ekledik. Bununla bir polimer çözelti hazırladık ve bu çözeltiyi elektrik akımına maruz bıraktık. Bu madde karşı tarafta toplayıcı bir plaka üzerine birleşiyor. Sıvı buharlaşıyor ve katı hale dönüşüyor. Böylelikle nanolif oluşuyor." dedi.

Nanoliflerin alüminyum folyo üzerine pudra şekeri dökülmüş gibi bir görüntüsünün olduğunu anlatan Meral, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz nanolifleri tavuk köftelerde kullandık. 4 derecelik ısıda ne kadar dayanabileceğini belirlemeye çalıştık. Nanolifi kullandığımız ve kullanmadığımız kontrol grubumuz vardı. Buzdolabı sıcaklığında belli periyotlarda mikrobiyal gelişmeyi inceledik. Ürettiğimiz nanolifi kullandığımız tavuk köftesinde bozulmanın 14 gün sonra, nanolifi kullanmadığımız grupta bozulmanın üçüncü günde oluştuğunu tespit ettik. Bu çalışmamız gıdaların yaklaşık 11 günlük raf ömrünün uzatılması demek. Bunu ürettiğimiz sadece 20 miligramlık nanolifle sağladık. Oldukça hafif. Nanolifin içindeki etken madde çok az. Çalışmamız 2 yıl sürdü. İnnovan Girişimcilik Merkezinin desteğiyle ürünümüzü ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz."

Doktora öğrencisi Kutlu ise çalışmalarıyla erken bozulan gıdaların raf ömrünü uzatmayı, gıdalardaki renk ve koku kaybı ile mikrobiyal bozulmaların önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade etti.

"Tüm gıdalara uygulanabilir"

Yenilikçi teknolojinin imkanlarından faydalandıklarını anlatan Kutlu, şöyle devam etti:

"Yılda binlerce ton gıda erken bozulduğu için çöpe atılıyor. Artan nüfusla gıdaya olan talep de arttı. Çünkü insanlara yetmiyor. Biz de gıdanın korunması, durumun daha da kötüleşmemesi için çalışma başlattık. Ürettiğimiz nanolifi tavuk köftede kullandık. Nanolifle kaplanmayan grup üçüncü günde tüketilemez hale gelirken nanolifle kapladığımızı grup 14'üncü güne kadar dayandığını tespit ettik. Bu çok önemli bir fark. Çalışmamız üreticiler tarafından ilgi gördü. Ürünümüzün ticarileşmesi için İnnovan Girişimcilik Merkezine başvurduk. Sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sunmak istiyoruz. Nanolifi daha önce ananas, kivi, gökkuşağı alabalık, kaşar peynir gibi birçok gıda uyguladık. Tüm gıdalara uygulanabilir. Bize her zaman destek veren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür ederim."

"Patent almak için çalışmalarımız devam ediyor"

İnnovan Girişimcilik Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Erol Kına da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Van YYÜ ortaklığında kurulan merkezlerinde girişimcilere mentörlük ve danışmanlık hizmeti verdiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin kariyerlerinde daha iyi noktalara gelmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Erol, "Girişimcilerimize çalışmalarını yapmaları için fiziki ortam imkanı sunuyoruz. Bu dönem yaklaşık 63 proje başvurusu yapıldı. Bunların 20'siyle çalıştık. 14'ü finalde yarıştı, 7'si kuluçka programına kaydolma hakkı kazandı. Bunlardan biri de nanolif üretimiydi. Patent almak için çalışmalarımız devam ediyor. Yapay zekadan gıdaya kadar birçok alanda çalışmaya destek veriyoruz. Girişimciliğe ve ekonomiye katkı sunma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Teknoloji, Sağlık, Güncel, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel YYÜ'den Gıdaları Koruyan Nanolif Ürünü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
12:24 Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti Olayın altından yasak aşk çıktı Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Olayın altından yasak aşk çıktı
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
18:03 Esad’la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu Esad'la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu
18:02 10 kişi Galatasaray, Sivasspor’u 3-2 yendi 10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi
17:37 Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar
17:34 Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye’de Kutlama Yaptı Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı
17:25 Beşar Esad’ın kardeşinin evinde lüks yer altı sığınağı ortaya çıktı Beşar Esad'ın kardeşinin evinde lüks yer altı sığınağı ortaya çıktı
17:22 Suriye’de Rejim Düştü, Genel Af Kararı Yayınlandı Suriye'de Rejim Düştü, Genel Af Kararı Yayınlandı
17:20 Esad’ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii’nde namaz kıldı Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 13:26:52. #1.11#
SON DAKİKA: YYÜ'den Gıdaları Koruyan Nanolif Ürünü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.