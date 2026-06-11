YYÜ Mezuniyet Töreni Coşku Dolu Geçti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) yaklaşık 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversite stadyumunda gerçekleştirilen 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet töreni, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, gençlerin mezuniyet mutluluğunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Van YYÜ'nün kıymetli bir üniversite olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bu mutluluğu bize yaşatan öğrencilerimize, onları yetiştiren akademisyenlerimize, destek veren annelerine, babalarına, yakınlarına teşekkür ediyorum. Üniversitemiz sadece Van'ımızın değil, bölgemizin ve Türkiye'mizin kıymetli bir üniversitesidir. Yetiştirdiği öğrencilerle ülkemizin her alanda kalkınmasına katkı sağlayan, değer üreten kıymetli bir üniversitedir. Böyle bir güzel üniversiteden mezun oldukları için gençlerimizi tebrik ediyorum."

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise "Bu yıl üniversitemizde 6 bin öğrencimiz mezun oluyor. Tüm mezunlarımıza hayatlarının yeni döneminde başarılar diliyorum. Bugün aldığınız diplomalar yalnızca akademik başarınızın değil, aynı zamanda üstlendiğiniz sorumlulukların da bir göstergesidir. Bilgi, teknoloji ve yapay zekanın hızla dönüştürdüğü bu çağda, merhamet, adalet, dürüstlük ve ahlak gibi evrensel değerleri daima rehber edinin. Bilginizi üretime, emeğinizi faydaya dönüştürün." dedi.

Mezuniyet sevincini yaşayan öğrencilerin başarılarında ailelerin katkısının büyük olduğunu dile getiren Şevli, şöyle devam etti:

"Değerli aileler, bugün burada yaşadığımız gururun ve mutluluğun en önemli ortaklarından biri sizlersiniz. Bu alandaki her bir mezunun başarısında gösterdiğiniz sabrın, yaptığınız fedakarlıkların ve verdiğiniz desteğin büyük payı bulunmaktadır. Eğitim yolculukları boyunca evlatlarınızın yanında oldunuz, onların hayallerine inandınız ve karşılaştıkları zorluklarda en büyük güç kaynağı oldunuz."

Konuşmaların ardından dereceye girerek öğrencilere ödül ve plaketlerinin takdim edildiği törene, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, akademisyenler ve veliler katıldı.