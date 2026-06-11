YYÜ Mezuniyet Töreni Coşku Dolu Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YYÜ Mezuniyet Töreni Coşku Dolu Geçti

11.06.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van YYÜ'de 6 bin öğrenci mezuniyet coşkusunu yaşadı. Törende konuşmalar ve ödüller verildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) yaklaşık 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversite stadyumunda gerçekleştirilen 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet töreni, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, gençlerin mezuniyet mutluluğunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Van YYÜ'nün kıymetli bir üniversite olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bu mutluluğu bize yaşatan öğrencilerimize, onları yetiştiren akademisyenlerimize, destek veren annelerine, babalarına, yakınlarına teşekkür ediyorum. Üniversitemiz sadece Van'ımızın değil, bölgemizin ve Türkiye'mizin kıymetli bir üniversitesidir. Yetiştirdiği öğrencilerle ülkemizin her alanda kalkınmasına katkı sağlayan, değer üreten kıymetli bir üniversitedir. Böyle bir güzel üniversiteden mezun oldukları için gençlerimizi tebrik ediyorum."

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise "Bu yıl üniversitemizde 6 bin öğrencimiz mezun oluyor. Tüm mezunlarımıza hayatlarının yeni döneminde başarılar diliyorum. Bugün aldığınız diplomalar yalnızca akademik başarınızın değil, aynı zamanda üstlendiğiniz sorumlulukların da bir göstergesidir. Bilgi, teknoloji ve yapay zekanın hızla dönüştürdüğü bu çağda, merhamet, adalet, dürüstlük ve ahlak gibi evrensel değerleri daima rehber edinin. Bilginizi üretime, emeğinizi faydaya dönüştürün." dedi.

Mezuniyet sevincini yaşayan öğrencilerin başarılarında ailelerin katkısının büyük olduğunu dile getiren Şevli, şöyle devam etti:

"Değerli aileler, bugün burada yaşadığımız gururun ve mutluluğun en önemli ortaklarından biri sizlersiniz. Bu alandaki her bir mezunun başarısında gösterdiğiniz sabrın, yaptığınız fedakarlıkların ve verdiğiniz desteğin büyük payı bulunmaktadır. Eğitim yolculukları boyunca evlatlarınızın yanında oldunuz, onların hayallerine inandınız ve karşılaştıkları zorluklarda en büyük güç kaynağı oldunuz."

Konuşmaların ardından dereceye girerek öğrencilere ödül ve plaketlerinin takdim edildiği törene, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, akademisyenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel YYÜ Mezuniyet Töreni Coşku Dolu Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cenk Sondaj Cenk Sondaj:
    allahın izniyle gençlerin hepsi iyi işler bulup başarılı olsunlar inşallah 0 0 Yanıtla
  • Zülfiye Çelik Zülfiye Çelik:
    6 bin mezun da stadyum kiraması halk oyunları gösterisi bunlar maliyeti ne tutuyor acaba bu parayı öğrencilere bursak daha iyi olmaz mı 0 0 Yanıtla
  • Pınar Yücel Pınar Yücel:
    ben bu tören haberleri okuyunca her seferinde aynı duyguyu yaşıyorum ama sonra merak ediyorum ki bu 6 bin gencin kaçı iş bulabilecek acaba hani konuşmalar güzel ama işte gerçek hayat bambaşka diye düşünüyorum 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten istifa kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten istifa kararı
Kayseri’de AVM’ye ’canlı bomba’ ihbarı yapan 13 yaşındaki çocuk yakalandı Kayseri'de AVM'ye 'canlı bomba' ihbarı yapan 13 yaşındaki çocuk yakalandı
Trump dediğini yaptı ABD saldırılara başladı, İran’ın güneyinde patlamalar yaşanıyor Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü

20:44
İşte Erden Timur’un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri
İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
20:32
THY uçağı Antalya’da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
20:29
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası’nda kırmızı alarm
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası'nda kırmızı alarm
19:23
AYM’den CHP’nin “128 milyar dolar“ iddiasına ret
AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret
19:15
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 21:10:06. #7.12#
SON DAKİKA: YYÜ Mezuniyet Töreni Coşku Dolu Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.