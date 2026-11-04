ZachxBT, Credit Mutuel Arkea'da 133 milyon doları aşan kripto soygunu olduğunu öne sürdü - Son Dakika
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ZachxBT, Credit Mutuel Arkea'da 133 milyon doları aşan kripto soygunu olduğunu öne sürdü

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ZachxBT, Credit Mutuel Arkea'nın birkaç gün süren siber saldırıda en az 133 milyon dolar değerinde kripto soygununa uğradığını öne sürdü. Banka saldırıyı doğruladı, maliyet açıklamadı; ZachxBT yetkililerin geç bilgilendirildiğini ve en az 30 milyon doların aklandığını iddia etti.

Fransız bankası Credit Mutuel Arkea'nın siber saldırıyla 133 milyon doları aşan bir soygunun hedefi olduğu iddia edildi.

Kripto para sistemlerindeki dolandırıcılık ve para aklama faaliyetlerini araştıran ZachxBT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız bankası Credit Mutuel Arkea'nın en az 133 milyon dolar değerinde kripto para soygununa uğradığı belirtildi.

Soygunun birkaç gün sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, bankanın fon transferlerinin durdurulması konusunda yetkilileri bilgilendirmede geciktiği kaydedildi.

Açıklamada, bu gecikmenin saldırganların en az 30 milyon dolar kara para aklamasına yol açtığı öne sürüldü.

Bankadan yapılan açıklamada ise siber saldırıya ilişkin iddialar doğrulanırken, soygunun maliyetine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, saldırının kontrol altına alındığı ve müşterilerin bu durumdan etkilenmeyeceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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