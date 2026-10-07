Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Alanya'da ekonomiyi ayağa kaldıracak partiyiz dedi - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Alanya'da ekonomiyi ayağa kaldıracak partiyiz dedi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Alanya\'da ekonomiyi ayağa kaldıracak partiyiz dedi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Alanya'da esnafı ziyaret ederek broşür dağıttı. Özdağ, esnafın geçen yıla göre satışlarının yüzde 50 düştüğünü belirterek 'Sadece Suriyelileri gönderecek parti değiliz; ekonomiyi de ayağa kaldıracak partiyiz' dedi.

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Ünal Aydın

(ANTALYA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Alanya ilçesinde esnafı ziyaret ederek partisinin ekonomiye ve esnafa yönelik projelerinin yer aldığı broşürleri dağıttı. Bir giyim mağazasında esnafla sohbet eden Özdağ, "Projelerimizi bir gözden geçir. Biz sadece Suriyelileri gönderecek parti değiliz; ekonomiyi de ayağa kaldıracak partiyiz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Alanya'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Özdağ, partisinin ekonomiye ve esnafa yönelik projelerinin yer aldığı broşürleri dağıttı.

Bir beyaz eşya mağazasını ziyaret eden Özdağ, esnafa ekonomik koşullara ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin her tarafında dolaşıyorum. Esnaf, emekliyle beraber bu krizden en çok etkilenen halk kesimi. Siz istihdam yaratıyorsunuz, vergi veriyorsunuz, kendiniz çalışıyorsunuz. Yanınızda çalışan 7 bin 500 günde emekli oluyor. Siz 9 bin günde emekli oluyorsunuz. Geçen seneye göre satışlar yüzde 50 düştü. Bunu nasıl çözeriz? İşte çözüm burada. Bunları sizinle paylaşmak için geldim."

"EKONOMİYİ DE AYAĞA KALDIRACAK PARTİYİZ"

Bir giyim mağazasını da ziyaret ederek esnafa partisinin broşürünü veren Özdağ, "Projelerimizi bir gözden geçir. Biz sadece Suriyelileri gönderecek parti değiliz; ekonomiyi de ayağa kaldıracak partiyiz" diye konuştu.

Özdağ'ın ziyaret ettiği bir kuyumcu ise ekonomik koşullardan yakındı. Yıllardır siyasetin içinde olduğunu belirten Özdağ, bu yıl haricinde kuyumcuların işlerden yakındığını görmediğini söyledi. Kuyumcu esnafı ise, "Ekonomi iyi değil. Alım gücü düşük maalesef. Geçen yıla göre işlerimiz yüzde 30-40 oranında düştü" dedi. Esnaf, düğün sezonlarında dahi vatandaşların kıt kanaat altın alabildiğini ifade etti.

Bir başka kuyumcu esnafı da Özdağ ile sohbetinde, vatandaşların altın almaktan çok ellerindeki altını sattığını söyledi.

ÖZDAĞ: TÜRK TEKSTİL SANAYİ YURT DIŞINA GÖÇ EDİYOR

Bir kumaşçı esnafı da sattıkları kumaşların yüzde 80'ini daha ucuz olduğu için Çin'den aldıklarını belirtti. Bunun üzerine ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan Özdağ, şunları söyledi:

"Alanya'da bir mağazadayız ve kumaş satıyorlar. Türkiye tekstil ülkesi ve tekstil ülkesinde kumaşların yüzde 80'i Çin'den geliyor. Türk tekstil sanayi yurt dışına göç ediyor. Tekstil fabrikalarımız Mısır'a, Fas'a gidiyor. İtalya'ya giden, İspanya'ya giden tekstil fabrikamız var. 1980 sonrasında inşa ettiğimiz bir sektör adeta yok oluyor. Fabrikalar kapanıyor ve esnaf Türk kumaşını değil, Çin'den kumaş getirip satıyor."

Ziyaret sırasında fotoğrafçılık yapan ve aynı zamanda çiftçilikle uğraştığını belirten bir esnaf da Özdağ'a, "Esnaf bitik, çiftçi de bitik" dedi.

Bir başka esnaf ise Özdağ'a, "Ben sizi 1981'den beri destekliyorum. Desteğimiz sizinle" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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