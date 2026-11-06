Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ev hapsindeki Saymaz\'la Sözcü için söyleşi yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ev hapsindeki Saymaz'la Sözcü için söyleşi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ev hapsindeki gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret etti. Özdağ, Sözcü gazetesi için söyleşi yaptıklarını belirterek Saymaz'ın en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diledi.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ev hapsinde tutulan gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret etti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ev hapsinde tutulan gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Değerli eşi ve annesi hanımefendilerin mükemmel ağırlaması ile karşılandım. Sözcü gazetesi için söyleşi yaptık. İsmail Saymaz inşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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