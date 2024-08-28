Zaferden Barışa Marmaris Kültür Sanat Günleri devam ediyor

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Zaferden Barışa Marmaris Kültür Sanat Günleri'nin bu haftaki konukları, Ümit Zileli ve Barış Doster oldu.

Marmaris Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Zaferden Barışa Marmaris Kültür Sanat Günleri" adıyla düzenlendiği sohbet etkinliklerinin ikincisi dün akşam gerçekleşti. Gazeteci ve yazar Ümit Zileli ve Prof. Dr. Barış Doster'in yer aldığı etkinliğe, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı.

Sohbette Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kurtuluş Savaşı, 30 Ağustos Zaferi ve Lozan Barış Antlaşması süreci ele alındı. Başkan Ünlü, yazarlara ve katılımcılara teşekkür ederek, ilçe halkını eylül ayı sonuna kadar devam edecek etkinliklere davet etti.

Zaferden Barışa Marmaris Kültür Sanat Günleri'nin üçüncü hafta konukları, Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu ile akademisyen ve yazar Elfin Tataroğlu olacak. Söyleşi, 3 Eylül Salı günü saat 21.00'da Türkmenistan Parkı'nda gerçekleşecek.