Zagreb'de 15 Temmuz anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Zagreb'de 15 Temmuz anma programı düzenlendi

15.07.2026 14:09
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Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenledi. Büyükelçi Altuntaş ve Prof. Dr. Issı'nın konuşmalarıyla darbe girişimi ve milletin direnişi anlatıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine karşı Türk milletinin demokratik meşruiyeti ve anayasal düzeni korumak uğruna ortaya koyduğu kararlı duruş anlatıldı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpolat Altuntaş, programda yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi Ankara'da olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin gösterdiği direnişle darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını aktaran Altuntaş, "15 Temmuz'u her zaman hatırlamalıyız. Bu tarihi anmak önemli. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimizi de saygıyla anıyoruz." dedi.

Zagreb Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cüneyt Issı'nın katılımcılara 15 Temmuz'u anlattığı program kapsamında ayrıca, "15 Temmuz Zafer Bizim, İrade Bizim" konulu video gösterimi de yapıldı.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Demokrasi, 15 Temmuz, Zagreb, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zagreb'de 15 Temmuz anma programı düzenlendi - Son Dakika

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