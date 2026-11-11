Zaharova, İsrail'e Gazze'de insani yardım engellerini kaldırması için çağrı yaptı - Son Dakika
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Zaharova, İsrail'e Gazze'de insani yardım engellerini kaldırması için çağrı yaptı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'e Gazze'de durumun kötüleşmesini önlemek ve insani yardım engellerini kaldırmak için acilen önlem çağrısı yaptı. Zaharova, İsrail'in Gazze'ye yardımı engellediğini belirtip yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'e Gazze'deki durumun daha da kötüleşmesini önlemek ve insani yardım üzerindeki engelleri kaldırmak için acilen önlemler alma çağrısında bulundu.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Zaharova, İsrail'in Gazze'ye insani yardım sağlanmasını engellediğine işaret ederek, "İsrail yönetimini, acıları olan Gazze'deki durumun daha da kötüleşmesini önlemek, insani yardım üzerindeki engelleri kaldırmak ve bunların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak için acilen önlemler almaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Lübnan'daki askeri ve siyasi durumun da endişe verici olduğunu ve İsrail'i Lübnan'da sağlanan ateşkesin ihlal edilmesinden sorumlu tutan Zaharova, "İsrail ordusu, Lübnan'daki yerleşim yerlerine ayrım yapmadan saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu saldırılarda siviller hayatını kaybediyor." diye konuştu.

Güç kullanımından vazgeçilmesi, siyasi ve diplomatik sürecin başlatılması için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Zaharova, bunun Lübnan'daki durumun iyileşmesine yol açabileceğini belirtti.

Zaharova, Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini dile getirdi.

"ABD'nin İran'ı karadan ve Hazar Denizi'nden de ablukaya alma kararı kışkırtıcı"

Zaharova, ABD'nin deniz ablukasının ardından İran'ın dış ticaret ve askeri tedarik kanallarını kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden de ablukaya almak amacıyla "Demir Kapı" adını verdiği askeri görev gücünü kurma kararını değerlendirdi.

"Bunun kışkırtıcı, durumu gerginleştiren ve uluslararası hukuku ihlal eden bir adım olduğunu" vurgulayan Zaharova, İran yönetimini bu konuda desteklediklerini söyledi.

Zaharova, "Bu, egemen Hazar kıyısı ülkelerinin hak ve çıkarlarına tehdit oluşturuyor. Hazar bölgesinde güvenliğin sağlanması Hazar ülkelerinin meselesidir. Bildirilen planların hayata geçirilmesi durumunda, İran krizinin komşu bölgelere yayılmasına yol açabilir." yorumunda bulundu.

Mariya Zaharova, Rusya'nın İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun işletilmesi konusundaki teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi.

"Ne Avrupa ne de Estonya'ya saldırma niyetinde değiliz"

Estonya İçişleri Bakanı İgor Taro'nun "Rusya'nın Avrupa güvenliğini tehdit ettiği" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zaharova, bunun "yalan" olduğunu vurguladı.

Zaharova, "Ne Avrupa ne de Estonya'ya saldırma niyetinde değiliz. Rusya, militarist histerinin körüklenmesinden yana değil, ancak artan dış tehditleri dikkate alarak, ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edecek." dedi.

Sözcü Zaharova, Rus vatandaşlarına Polonya'yı ziyaret etmekten vazgeçme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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