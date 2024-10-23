Zaharova: Ukrayna'ya Asker Gönderilmesi Felaket Olur - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zaharova: Ukrayna'ya Asker Gönderilmesi Felaket Olur

Zaharova, yabancı askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesinin nükleer çatışmaya yol açacağını belirtti.

23.10.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yabancı askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesinin, nükleer güçlerin doğrudan çatışmasına yol açacağını belirterek, "Bu felaketle sonuçlanacak." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun "Ukrayna'da nükleer olmayan caydırıcı güçlerin konuşlandırılması konusuna ilgi gösterilmesi gerektiği" yönündeki açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Zaharova, bu konuyu başka Batılı yetkililerin de dile getirdiğine dikkati çekti.

Zaharova, "Ukrayna'ya yabancı askeri birliklerin gönderilmesi, nükleer güçlerin doğrudan çatışmasına yol açacak. Bu felaketle sonuçlanacak. Avrupa'da birçok ülke, Fransa'nın bu teklifine destek vermedi. Rusya'yı engelleme ve stratejik yenilgiye uğratma girişimlerinin Fransa için kötü sonuçlandığını hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalini değerlendiren Zaharova, " Kiev'in NATO'ya davet edilmesi ne şimdi ne de gelecekte Rusya ile müzakere konusu olamaz." dedi.

Mariya Zaharova, bu konunun Ukrayna'daki savaşın nedenlerinden biri olduğunu dile getirdi.

"ABD ve Japonya'nın tatbikatı, Asya Pasifik'te gerginliği artırıyor"

ABD ile Japonya'nın düzenlediği "Keen Sword" ortak askeri tatbikatına değinen Zaharova, bunu dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Buna benzer tatbikatlar, Asya Pasifik bölgesindeki gerginlik seviyesini artırıyor. Bu, Rusya ile Çin'i çevreleme girişimi unsuru." ifadelerini kullandı.

Zaharova, Rusya'nın buna karşılık vermek için yeterince askeri ve siyasi araçlara sahip olduğunun altını çizdi.

Polonya'nın, Rusya'nın Poznan Başkonsolosluğunu kapatma yönündeki kararını da değerlendiren Zaharova, bunun "düşmanca" adım olduğunu ve buna karşılık vereceklerini vurguladı.

Sözcü Zaharova, bugün Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesine siber saldırı düzenlendiğini ve bunun dışardan yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Basın Toplantısı, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, moskova, Güncel, Dünya, Sözcü, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaharova: Ukrayna'ya Asker Gönderilmesi Felaket Olur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:36 CHP lideri Özel’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama Altını çizdiği bir nokta var CHP lideri Özel'den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama! Altını çizdiği bir nokta var
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:38 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 22:24:27. #1.11#
SON DAKİKA: Zaharova: Ukrayna'ya Asker Gönderilmesi Felaket Olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.