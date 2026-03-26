Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı

26.03.2026 15:56
Milli Savunma Bakanlığı'nın Irak'ın başkenti Bağdat'ta NATO kapsamında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini duyurmasının ardından NATO Genel Sekreteri Rutte'den dikkat çeken bir çıkış geldi. İran'dan Türkiye'ye atılan üç balistik füzenin havada vurulduğunun belirten Rutte "32 müttefik olarak NATO topraklarının her bir karışını savunmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan TSK personelinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık, bölgedeki son gelişmelerin dikkate alındığını belirterek, "NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırılmıştır" bilgisini verdi. Bu gelişmenin ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den dikkat çeken bir çıkış geldi. 

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

İttifak'ın Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik taahhütlerini vurgulayarak, İran'dan Türkiye'ye atılan balistik füzelerin üç ayrı vakada başarıyla imha edildiğini açıklayan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "32 müttefik olarak NATO topraklarının her bir karışını savunmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye’ye yönelen 3 füzenin düşürülmesi bunun açık bir delilidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. 

"KARARLILIK" MESAJI 

Sözlerinin devamında "Tüm hasımlarımıza, güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan her şeyi yapacağımızı açıkça gösteriyoruz" diyen Rutte, "NATO tüm müttefiklerinin yanında kararlılıkla duruyor ve İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzeleri üç ayrı olayda başarıyla engelledik" şeklinde konuştu. 

ABD'DEN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI: IRAK'TAN DERHAL AYRILIN

Öte yandan; ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığının Irak için en yüksek seviye olan, “Seviye 4: Seyahat etmeyin” uyarısının geçerli olduğu hatırlatılan açıklamada, “Hiçbir nedenle Irak’a seyahat etmeyin. Ülkedeyseniz derhal ayrılın” ifadelerine yer verildi.

