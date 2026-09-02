Zambiya'da Hichilema ikinci beş yıllık dönemi için yemin ederek görevine başladı
Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, başkent Lusaka'daki Ulusal Kahramanlar Stadyumu'nda düzenlenen törenle ikinci beş yıllık görev dönemi için yemin etti. Hichilema, törende askeri birlikleri selamlayarak resmen görevine başladı.
LUSAKA, 2 Eylül (Xinhua) -- Zambiya'nın başkenti Lusaka'da yer alan Ulusal Kahramanlar Stadyumu'nda tören alayını selamlayan Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, 1 Eylül 2026.
Hichilema, salı günü yemin ederek ikinci beş yıllık görev dönemine başladı. (Fotoğraf: Yang Guang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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