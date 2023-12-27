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Zambiya'da kolera vakaları artıyor

Zambiya'da bu yılın Ocak ayından bu yana kolera vakaları 3.189'a yükseldi. Hastalık, başkent Lusaka da dahil olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yayılmış durumda.

Zambiya\'da kolera vakaları artıyor
27.12.2023 - 09:58,
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LUSAKA, 27 Aralık (Xinhua) -- Zambiya'da kolera hastalığının bu yılın Ocak ayında patlak vermesinden bu yana daha fazla bölgeye yayılmasıyla, kümülatif kolera vakaları 3.189'a yükseldi.

Resmi bir kaynağın Salı günü verdiği bilgiye göre su kaynaklı hastalık, ülkenin başkenti Lusaka da dahil olmak üzere temel olarak Lusaka eyaletinin dört bölgesinde tespit edilse de an itibarıyla ülkenin orta kesimindeki diğer bölgelere de yayılmış durumda.

Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, Pazartesi günü yaptığı açıklamada hastalığın yayılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Zambiya'nın kolera aşısı üretim merkezi haline gelmesi için lobi faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
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