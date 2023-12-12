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Zambiya'da maden göçüğünde hayatını kaybeden 11 kişi toprağa verildi - Son Dakika
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Zambiya'da maden göçüğünde hayatını kaybeden 11 kişi toprağa verildi

Zambiya'da bir bakır madeni ocağında meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybeden 11 madencinin cenazesi düzenlenen törenle defnedildi. Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema da cenaze törenine katılarak madencilerin ölümünü trajedi olarak tanımladı ve tüm Zambiyalılar için büyük bir kayıp olduğunu belirtti. Şu ana kadar 11 madencinin cansız bedenine ulaşılırken, 26 madenci hala göçük altında bulunuyor.

Zambiya\'da maden göçüğünde hayatını kaybeden 11 kişi toprağa verildi
12.12.2023 - 10:03,
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Zambiya'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesinin düzenlenen törenle toprağa verildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, bakır madeni ocağında 30 Kasım'da meydana gelen göçükte ölen 11 madenci için düzenlenen cenaze törenine, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema da katıldı.

Hakainde Hichilema, törende yaptığı açıklamada, madencilerin ölümünü trajedi olarak tanımlayarak yaşanan durumun tüm Zambiyalılar için büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

Zambiya Afet Yönetimi Merkezine göre, göçükte mahsur kalan madencilerden şu ana kadar 11'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Çalışmalarda 2 madenci daha kurtarılırken 26 madencinin ise halen göçük altında bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Söz konusu bakır madeni ocağının kayıt dışı faaliyet gösterdiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Zambiya'da maden göçüğünde hayatını kaybeden 11 kişi toprağa verildi - Son Dakika
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