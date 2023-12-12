Zambiya\'da maden göçüğünde hayatını kaybeden 11 kişi toprağa verildi

Zambiya'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesinin düzenlenen törenle toprağa verildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, bakır madeni ocağında 30 Kasım'da meydana gelen göçükte ölen 11 madenci için düzenlenen cenaze törenine, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema da katıldı.

Hakainde Hichilema, törende yaptığı açıklamada, madencilerin ölümünü trajedi olarak tanımlayarak yaşanan durumun tüm Zambiyalılar için büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

Zambiya Afet Yönetimi Merkezine göre, göçükte mahsur kalan madencilerden şu ana kadar 11'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Çalışmalarda 2 madenci daha kurtarılırken 26 madencinin ise halen göçük altında bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Söz konusu bakır madeni ocağının kayıt dışı faaliyet gösterdiği ifade edilmişti.