Zambiya Dışişleri Bakanı Stanley Kakubo, rüşvet iddiaları üzerine istifa etti

Zambiya Dışişleri Bakanı Stanley Kakubo, Çinli iş insanından rüşvet aldığı iddiaları üzerine görevinden istifa etti.

Çinli iş adamından para aldığı görüntüler basına yansıyan Kakubo, aile şirketine ait bir alım satım işlemi hakkında asılsız iddialar üretildiğini ve hükümetin bu durumdan etkilenmemesi için görevini bıraktığını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Clayson Hamasaka, Devlet Başkanı Hakainde Hichilema'nın Kakubo'nun istifasını kabul ettiğini belirtti.

Ülke basınında rüşvet aldığı iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Kakubo, geçen yıl da benzer suçlamalara maruz kalmıştı.

Öte yandan, Zambiya Yolsuzlukla Mücadele Birimi, bu iddiaların araştırılacağını duyurdu.