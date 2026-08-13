Zambiya Genel Seçimlerinde Oy Verme Süreci Tamamlandı - Son Dakika
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Zambiya Genel Seçimlerinde Oy Verme Süreci Tamamlandı

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Zambiya'da genel seçimler sona erdi, oy sayımına geçildi. Seçim günü sakin geçti, ancak bazı sorunlar yaşandı.

CAPE Zambiya'da cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve yerel yöneticileri belirlemek üzere düzenlenen genel seçimlerde oy verme işlemleri sona erdi.

Zambiya Seçim Komisyonunun (ECZ) belirlediği takvim doğrultusunda ülke genelinde yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemlerinin ardından sandıklarda oyların sayımına geçildi.

Yerel saatle 18.00'de sırada bulunan seçmenlerin oy kullanmasına izin verilirken, bazı merkezlerdeki gecikmeler nedeniyle işlemler normal kapanış saatinin ardından da bir süre devam etti.

Yaklaşık 8 milyon 786 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçim günü genel olarak sakin geçerken, başkent Lusaka başta olmak üzere birçok bölgede seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Seçim günü sakin geçti

Yerel basında yer alan haberlere göre, Northern Province bölgesinde bazı sandıkların geç açıldığı, bazı merkezlerde oy kullanma kabinlerinin yetersiz kalması nedeniyle kuyruklar yavaş ilerledi.

Lusaka ve Kitwe kentlerindeki bazı merkezlerde ise seçmenlerin oy kullanacakları bölümlere yönlendirilmesi ve isimlerinin seçmen listelerinde bulunması konusunda karışıklıklar yaşandığı kaydedildi.

Seçim günü ülke genelinde ciddi bir şiddet veya güvenlik olayı bildirilmedi.

Öte yandan, Mpika South seçim çevresindeki Nachikufu bölgesi yerel meclis üyeliği adayı Kayela Silomba, Chilonga oy verme merkezinde oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı için 14 aday yarıştı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 14 aday yarıştı. Seçimin, ikinci dönemini hedefleyen mevcut Cumhurbaşkanı ve Birleşik Ulusal Kalkınma Partisi (UPND) lideri Hakainde Hichilema ile muhalefetteki Tonse İttifakının adayı Brian Mundubile arasında geçmesi bekleniyor.

Hichilema seçim kampanyasında borçların yeniden yapılandırılması, enflasyondaki düşüş ve madencilik yatırımlarını öne çıkarırken, Mundubile artan hayat pahalılığı, işsizlik ve demokratik özgürlükler üzerinden iktidarı eleştirdi.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Afrika Birliği, Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı ile Avrupa Birliği'nden (AB) heyetlerin takip ettiği seçimin ilk sonuçlarının kademeli olarak açıklanması, kesin sonucun ise 17 Ağustos Pazartesi gününe kadar belli olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını almak gerekiyor. Hiçbir adayın bu çoğunluğa ulaşamaması halinde en fazla oy alan iki aday arasında 37 gün içerisinde ikinci tur düzenlenecek.

Yeni seçim sistemi ilk kez uygulandı

Zambiya'da geçen yıl kabul edilen anayasa değişiklikleriyle oluşturulan yeni seçim sistemi ilk kez uygulandı.

Düzenlemeyle tek üyeli seçim çevrelerinden doğrudan seçilecek milletvekili sayısı 156'dan 226'ya çıkarılırken, cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranlarına göre siyasi partilere 40 ilave sandalye tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Bu sandalyelerin 20'si kadınlara, 15'i gençlere ve 5'i engellilere ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zambiya Genel Seçimlerinde Oy Verme Süreci Tamamlandı - Son Dakika

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