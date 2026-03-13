Avrupa Konseyi Raportörü Zana Gümüş, Portekiz'de Yerel Yönetimleri İnceledi

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Üyesi Zana Gümüş, Kongre tarafından Portekiz Raportörü olarak görevlendirilmesinin ardından 2–6 Mart tarihlerinde ülkeye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Avrupa Konseyi tarihinin en genç ülke raportörü olan Gümüş, Lizbon, Santarém ve Alpiarça'da yerel demokrasi, yönetişim ve yerel yönetimlerin işleyişine ilişkin temaslarda bulundu. Ziyaret kapsamında merkezi hükümet temsilcileri, parlamento üyeleri ve yerel yönetim yetkilileriyle yapılan görüşmelerin bulguları doğrultusunda hazırlanacak rapor Avrupa Konseyi Kongresi'nde değerlendirilecek.

Gümüş, Kongre'nin yerel demokrasi izleme süreci kapsamında Portekiz'de bir dizi resmi temasta bulundu. Gümüş, Avrupa Konseyi standartları ve yerel demokrasi ilkelerinin uygulanmasının denetlenmesi çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Portekiz'de yerel ve bölgesel demokrasinin işleyişi, yönetişim standartları ve yerel yönetimlerin kurumsal yapısına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Lizbon, Santarém ve Alpiarça şehirlerini kapsayan ziyaret programı kapsamında Avrupa Konseyi Kongresi heyeti; merkezi hükümet temsilcileri, parlamento üyeleri, bağımsız kurumların temsilcileri ve yerel yönetim aktörleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu temaslarda Portekiz'de yerel demokrasinin kurumsal işleyişi, yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk alanları ile Avrupa Konseyi normlarıyla uyum süreçleri ele alındı.

Ziyaret kapsamında Avrupa Konseyi Kongresi heyeti, Portekiz'de yerel ve bölgesel demokrasinin işleyişine ilişkin kapsamlı temaslarda bulundu. Bu çerçevede heyet; Portekiz Parlamentosu milletvekilleri, Ombudsmanlık kurumu yetkilileri, Maliye Bakanlığı temsilcileri, Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi üyeleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas ile bir araya gelinerek başkentteki yerel yönetim uygulamaları, yönetişim mekanizmaları ve merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki kurumsal ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Bu temaslar kapsamında Portekiz'de yerel demokrasinin işleyişi, idari kapasite ve Avrupa Konseyi standartlarıyla uyum süreçleri ele alındı.

Program çerçevesinde Santarém ve Alpiarça şehirlerine de ziyaret gerçekleştirildi. Bu kapsamda belediye başkanları ve yerel meclis temsilcileriyle görüşmeler yapılarak yerel yönetimlerin işleyişi, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkiler ve idari kapasite konuları ele alındı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zana Gümüş, yerel yönetimlerin demokratik sistemlerin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, "Avrupa Konseyi'nin yerel demokrasiye ilişkin standartları, yalnızca yönetim yapılarının değil aynı zamanda vatandaşların yönetime katılımının da güvencesini oluşturmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında Portekiz'de yerel yönetimlerin işleyişini, yönetişim mekanizmalarını ve Avrupa Konseyi normlarıyla uyum süreçlerini kapsamlı şekilde değerlendirdik." dedi.

Ziyaret kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlanacak rapor, Avrupa Konseyi Kongresi'nde ele alınacak ve üye devletlere yönelik tavsiye kararlarının oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Zana Gümüş kimdir?

31 Mart 2001 doğumlu olan Zana Gümüş, uluslararası ilişkiler alanında çalışan bir siyasetçi ve araştırmacıdır. Çalışmaları kamu diplomasisi, ulus altı diplomasi ve dış politika üzerine yoğunlaşmaktadır. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin en genç üyesi olan Gümüş, Kongre bünyesinde yürütülen uluslararası seçim gözlem misyonlarında görev üstlenmekte olup 2026 yılı itibarıyla Kongre tarafından Portekiz Raportörü olarak görevlendirilmiştir. Gümüş, kongre tarihinde raportör olarak görevlendirilen en genç kişi olmuştur. Ayrıca Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin Genç Seçilmiş Siyasetçiler (YEP) ağı üyesidir ve akademik çalışmalarını siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında sürdürmektedir.